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المشرفية التقى درغام والمطران منصور وجرى عرض شؤون محافظة عكار

10
FEBRUARY
2021
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 إستقبل وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الاعمال البروفيسور رمزي المشرفيه عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام وراعي أبرشية عكار وتوابعها للروم الارثوذكس المتروبوليت باسيليوس منصور، وعرض معهما شؤون محافظة عكار والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية فيها.

وتم التطرق لواقع محافظة عكار الصعب وضرورة تفعيل عمل وزارة الشؤون، واللجان المتخصصة في إعداد داتا الأسر الأكثر فقرا، وإجراء الكشف اللازم وإعتماد معايير الشفافية بعيدا عن المحسوبيات السياسية لتصل المساعدات الى مستحقيها وتشمل جميع القرى والبلدات في المحافظة، خصوصا عقب إرتفاع نسب الفقر والبطالة في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة وتداعيات جائحة كوفيد-19.

من جهته أعرب الوزير مشرفية عن تفهمه لواقع عكار، لافتا الى أن الوزارة تقوم بإعداد داتا جديدة ستشمل المزيد من الأسر في المرحلة المقبلة، مؤكدا الحرص على وصول المساعدات لمستحقيها.

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