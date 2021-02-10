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المكتب التربوي في التيار: لانتظار استقرار الوضعين الصحيّ والوبائيّ قبل العودة إلى المدارس

10
FEBRUARY
2021
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بيان صدر عن المكتب التربوي في التيار الوطني الحر البيان التالي: 

"في ظل الحديث المستجد عن العودة إلى مرحلة التعليم المدمج، يشدد المكتب التربوي في التيار على ضرورة إشباع هذا الموضوع درساً من الناحية العلمية ومراجعة أهل الاختصاص وانتظار استقرار الوضعين الصحيّ والوبائيّ، كي لا نصل إلى المحظور مجدداً، قبل اعادة الطلاب والمعلّمين إلى صفوفهم التي اشتاقوا إليها.
من هذا المنطلق، يصرّ المكتب على تغليب صحة المعلّمين والطلاب وسلامتهم قبل أي اعتبار آخر، خاصة وأن المؤسسات التربوية تُعَدّ من أماكن التجمعات الكبيرة ذات الخطورة العالية.

في سياق مُتّصل، يهم المكتب التربوي في التيار أن يلفت المعنيين، لا سيما كلّ من وزارتَي الصحة والتربية، إلى أهمية اعتبار المدرّسين من ذوي الأولويات في موضوع اللّقاحات وتوزيعها، كونهم، إلى جانب الطاقم الطبي، من الأفراد الأساسيين لحسن سير المجتمع.

ختاماً، يتوجّه المكتب بتحية إجلال إلى جميع المعلّمين الذين يعانون الأمرّين، تعليمياً عبر التعليم عن بُعد، واقتصادياً تبعاً للوضع المعيشي العام، وهو يشدّ على أيديهم ويقف بجانبهم، فما بعد الضيق إلا الفَرَج."

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