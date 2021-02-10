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النائب فؤاد مخزومي استقبل السفير البريطاني مارتن لونغدن

10
FEBRUARY
2021
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استقبل رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي في بيت البحر، بحضور رئيسة مؤسسة مخزومي السيدة مي مخزومي، والمستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين، السفير  البريطاني الدكتور مارتن لونغدن، والقائمة بأعمال السفارة أليسون كينغ. وجرى البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة.

إثر اللقاء، شدد مخزومي على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية اللبنانية - البريطانية في كافة المجالات، لافتاً إلى أن المملكة لطالما وقفت إلى جانب لبنان والبلد بحاجة إلى هذا الدعم الدولي أكثر من أي وقت مضى. وأكد على أهمية الضغط من أجل تشكيل حكومة من مستقلين فعلياً من رأسها إلى وزرائها بأسرع وقت ممكن.

وفي ما يتعلق بجائحة كورونا، أكد مخزومي على أهمية التعاون الدولي للتصدي لهذا الفيروس الذي يشكل خطراً على الإنسانية جمعاء. وتطرق إلى المبادرة التي قامت بها مؤسسة مخزومي لاستيراد لقاح كورونا، بهدف تلقيح الراغبين بشكل مجاني لتواصل مسيرتها في  تعزيز قدرات المواطنين في مجالات صحية واجتماعية وتعليمية، وصولاً لتمكين شباب وشابات ونساء عديدات من تأمين حياة أفضل في المجتمع اللبناني.

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