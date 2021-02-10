قام بالعديد من عمليات السلب والنشل في بيروت وجبل لبنان.. هل وقعتم ضحية أعماله؟

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صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة البـــلاغ التالــــي:

نتيجة التحريات والمتابعة، تمكّنت عناصر مفرزة الضاحية القضائية في وحدة الشرطة القضائية من توقيف:

- إ. ص. (مواليد عام 1993، لبناني)

لقيامه بعدّة عمليات سلب ونشل في مناطق مختلفة من محافظتي بيروت وجبل لبنان، وذلك بالإشتراك مع موقوف آخر تسبّب بوفاة المواطن عصام خميس أثناء محاولة نشله في محلّة الجناح، والذي عُمِّمت صورته بتاريخ 30-1-2021.

بالتحقيق مع إ. ص. المذكور اعترف بما نُسب إليه، وبتعاطيه المخدّرات. وقد ضُبِط في منزله كمية من حشيشة الكيف والحبوب المخدّرة، وأوراق ثبوتية عائدة لأشخاص من الجنسية السورية كان قد سلبهم في تواريخٍ سابقة.

لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن - الأوزاعي ، أو الاتصال على أحد الرقمين: 451162-01 أو 453143-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.