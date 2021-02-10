أبو شرف: طلب المستشفيات مبالغ كبيرة او دفعة مسبقة من مرضى الوباء مرفوض

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قال نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف ابو شرف، في بيان: "عطفا على مراجعات الزملاء الاطباء التي وردتنا في الايام الاخيرة حول طلب بعض المستشفيات الخاصة مبالغ مالية كبيرة بدل فروقات استشفاء لمعالجتهم او دفعة مسبقة قبل ادخالهم الى المستشفى جراء اصابتهم بوباء كورونا بذريعة فروقات صرف العملة او عدم تغطية الجهات الضامنة بعض الاعمال الطبية، اننا نرفض بشدة هذا التصرف الذي يخالف ابسط القواعد الانسانية والاخلاقية تجاه الجسم الطبي الذي يشكل خط الدفاع الاول في مواجهة الوباء".



وذكر ان "وزارة الصحة العامة والضمان الاجتماعي يقومان بتغطية حالات كورونا مئة في المئة، وشركات التأمين الصحي للاطباء وعائلاتهم تؤكد انها تقوم بالتغطية الشاملة لحالات كورونا".



وطلب "التعميم على جميع الزملاء الأطباء انه في حال واجهتم أي اشكالية حول استشفائهم او معالجتهم، وقبل سداد أي مبالغ مالية، الاتصال على الخط الساخن لتتم معالجتها مع نقيب الاطباء شرف ابو شرف او الدكتورة سلمى الشماس، شاكرين لكم جهودكم وتفانيكم في مكافحة الوباء".