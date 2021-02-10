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بعد اتهامها حزب الله بقتل سليم... رئيس مجلس ادارة MTV: ما قامت به ديما صادق لا يمت للمهنية بصلة

10
FEBRUARY
2021
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 أعلن رئيس "المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع" عبد الهادي محفوظ، في بيان، انه اجرى اتصالا برئيس مجلس ادارة محطة mtv ميشال المر، "احتجاجا على ما ورد من اتهامات واصدار احكام من دون اي أدلة ضد "حزب الله" بالقتل"، مشيرا الى ان "المجلس تلقى عدة شكاوى من اعلاميين ومواطنين اعتراضا على ما ساقته الاعلامية ديما صادق من اتهامات".

ولفت البيان الى ان "المر أكد لمحفوظ انه لم يطلع على مضمون الحلقة مسبقا، كونه كان يجري عملية جراحية في المستشفى، وهو كان وجه لصادق ملاحظة بان ما قامت به من تنصيب نفسها محكمة وقاضيا لا يمت للمهنية بصلة ولا يرتضي بان تكون mtv في موقع سوق الاتهامات والاحكام، وأنه لام صادق على هذا الاسلوب، وأنه حريص على المهنية الاخلاقية وتطبيق قانون المرئي والمسموع. وطالبها بالتزام توجهات المحطة، واعترفت بالخطأ".

وتمنى محفوظ على الاعلاميين "توخي الدقة والتزام حدود القانون وتجنب المبالغات المسيئة". 

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