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وزير المال وقع تعميم جديد... ماذا عن معاشات التقاعد؟

10
FEBRUARY
2021
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وقع وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني تعميما يتعلق بآلية استقبال الطلبات والمراجعات في دائرة صرف معاشات التقاعد. 

نص التعميم
وجاء في التعميم:
نظرا للظروف والأوضاع الطبية العامة في البلاد والمتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصا من وزارة المالية على حسن استقبال المتقاعدين وأفراد عائلاتهم في مركز دائرة صرف معاشات التقاعد وحمايتهم من مضاعفات التجمع والاكتظاظ في مساحة جغرافية صغيرة نسبيا سواء لناحية عدم انتقال المرض بين المتقاعدين أو بين الموظفين، سيتم اعتماد آلية جديدة لاستقبال المراجعين على الشكل التالي:
تستقبل دائرة صرف معاشات التقاعد المعاملات والطلبات الخاصة بالمتقاعدين وأفراد عائلتهم عبر البريد حصرا، باستثناء طلبات إعادة التخصيص.

أما في ما يتعلق بتقديم طلبات إعادة التخصيص أو المراجعة بها أو المراجعة بشأن كافة الطلبات الأخرى المذكورة في الفقرة السابقة. فسيتم استقبال أصحاب العلاقة في مركز الدائرة بناء على موعد مسبق فقط. يتم الحصول عليه من خلال الاتصال الهاتفي على الرقمين 610742-01 و 610743-01 يومي الثلاثاء والخميس فقط، بحيث يتم توزيع المواعيد على أيام العمل في كل أسبوع لمراجعة الموظفين المختصين.

كما تعود وزارة المالية وتلفت نظركم إلى إمكانية معرفة المستندات الثبوتية المطلوبة في المعاملات والطلبات كافة كما الاطلاع على إفادة المعاش التقاعدي من خلال مراجعة موقع وزارة المالية الالكتروني في القسم الخاص بدائرة صرف معاشات التقاعد www.finance.gov.lb. 

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