اجهزة اوكسيجين من كنعان لقرى وبلدات المتن الشمالي

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تتقدم جمعية جسد وروح لبنان بشخص رئيسها مختار البوشريه كمال عبد المسيح من النائب ابراهيم كنعان بجزيل الشكر لتقديمه مجاناً اجهزة تنفس متخصصة من النوع الحديث، للبلدات المتنية، يتضمن كل جهاز منها مخرجين للاوكسيجين، ما يسمح بتلبية شخصين محتاجين للاوكسيجين في الوقت نفسه، ويؤمن تلبية الحالات الطارئة في كل الأوقات.لقد بدأ توزيع هذه الأجهزة على مناطق الجديدة البوشرية السد وبسكنتا والدوار، وتسلّم للمحتاجين لها من خلال التواصل عبر الواتساب على الارقام التالية:

الجديدة (76327813)

الدوار (03404269)

بسكنتا (03227122)

ان هذه الأجهزة هي جزء من ١٥٠ جهاز اوكسيجين سيتم توزيعها على قرى وبلدات المتن الشمالي، ويتم ادارة توزيعها فريق من الاطباء المحليين، بالتعاون مع البلديات.