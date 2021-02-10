"المستقبل" يلغي الإحتفال المركزي بذكرى ١٤ شباط

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صدر عن "تيار المستقبل" ما يلي:في ظل ما تعيشه البلاد من ظروف استثنائية جراء تفشي جائحة "كورونا"، قرر "تيار المستقبل" إلغاء الاحتفال المركزي الجامع بإحياء الذكرى الـ 16 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه في 14 شباط الجاري في العاصمة بيروت، على أن يقتصر إحياء الذكرى على كلمة متلفزة للرئيس سعد الحريري يلقيها في المناسبة.



وبناءً على ذلك، طلب التيار من منسقياته في المناطق عدم القيام بأي نشاطات تتضمن تجمعات أو ما شابه، حرصاً على السلامة العامة، على أمل أن يتم إحياء الذكرى الـ 17 في العام المقبل، مع أحبة الرئيس الشهيد وجمهوره، كما في كل السنوات السابقة، ولبنان واللبنانيون بسلام وأمان من هذه الجائحة.