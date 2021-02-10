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السنيورة: الامارات تصل الى المريخ ولبنان ينحدر الى الحضيض فهل نغار؟

10
FEBRUARY
2021
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أعرب فؤاد السنيورة في بيان، عن فخره واعتزازه “بالإنجاز العلمي الكبير الذي أعلنت عنه دولة الإمارات العربية المتحدة في أول مهمة لمسبارها الاستكشافي “مسبار الأمل” إلى كوكب المريخ، وبعد أن نجح هذا المسبار الذي أطلق قبل سبعة أشهر في دخول مدار الكوكب الأحمر. وها قد وصل إلى مدار هذا الكوكب، فإنه بذلك يؤشر ذلك إلى دخول دولة الإمارات العربية مرحلة جديدة أصبحت بنتيجتها خامس دولة في العالم ترتاد الفضاء. وهي تقوم بهذه المهمة الرائدة بعد الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا والهند”.

 

وقال:” عندما تتمكن دولة عربية شقيقة من بلوغ هذا المستوى العلمي والتقني، وتحقيق مثل هذا الإنجاز. فإن في ذلك إثباتا لحقيقة يجب علينا جميعا نحن العرب أن ندركها ونعي مغازيها ومقتضياتها ومآلاتها، وهي أننا قادرون بالعمل الجدي وبالعلم النافع والمثابرة والتطوير الدائم نحو الأفضل ان نحقق قفزات أساسية في المجالات العلمية الباهرة. وأننا بالتالي قادرون على ان نتقدم على مسارات الإنجاز التي وصلت إليها شعوب متقدمة أخرى”.

 

أضاف :”من هنا أود أن أوجه تحية عربية وأخوية خالصة إلى الأشقاء في دولة الإمارات العربية لأقول لهم: “لقد رفعتم رأس العرب في هذا السباق العلمي الكبير نحو العلم النافع والتقدم الراقي والمبدع، ولا شك عندي أنكم ستتابعون هذه المسيرة المباركة إلى الأمام”.

 

وختم :”انه مع الأسف الشديد فيما تصل دولة الإمارات إلى أن تضع مسبارها “مسبار الأمل” على مدار كوكب المريخ تنحدر دولة لبنان إلى الحضيض وإلى مصاف الدول الفاشلة بفضل عناد وجهل بعض قادتها المتعنتين والمتكبرين والمجرمين بحق الشعب اللبناني.
هنيئا للعرب والإمارات العربية المتحدة، على أمل أن نتعلم ونغار نحن في لبنان من إخوتنا في العمل من أجل التقدم والتطور باتجاه تقدم الأوطان وسلامها وحكمها الرشيد ومؤسساتها الشفافة والحريصة على مصالح شعبها وتقدمه وازدهاره”.

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