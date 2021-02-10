المجذوب يكشف مصير الإمتحانات الرسمية...

A + A -

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب واطّلع منه على التدابير التي سوف تعتمدها الوزارة لتنظيم الدراسة في ظل حالة التعبئة العامة.

وأعلن المجذوب عقب اللقاء "أننا نعدّ العدّة للعودة إلى التعليم المدمج وتمنّينا على الرئيس عون المساعدة على تنسيق العمل مع كلّ الجهات المعنية بالشأن التربوي".

وأكّد أنّ "الامتحانات الرسمية ما زالت قائمة شرط أن لا يكون الوضع الصحي قد أصبح في مكان آخر".

وأشار إلى أنه طلب إعطاء الأولوية للأساتذة والطلاب لتلقي اللقاحات.