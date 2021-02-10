لجنة الإعلام : ندعو ليبانون ديبايت الابتعاد عن الاثارة الرخيصة حول البضائع المدعومة

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بالاشارة الى الخبر الذي بثه موقع ليبانون ديبايت بعنوان "بضائعٌ مدعومة في السوق السوداء... بغطاء التيار الحر"، أوضحت اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر الآتي:

١-ينفي التيار الوطني الحر جملة وتفصيلاً ما ورد في الخبر الكاذب لجهة التدخل لمصلحة التاجر، ويؤكد ان المستودع المذكور والذي يقع في بلدة بكفتين، لا يزال مقفلا بالشمع الأحمر، وسُطّر في حق صاحبه محضر إحتكار.

٢-يجدد التيار الوطني الحر طلبه من وزارة الإقتصاد والتجارة التشدد في عملية قمع كل مخالفة تمسّ بالأمن الغذائي وسلامته وتشكل هدرا للمال العام.

٣-يهيب التيار بالموقع المذكور الابتعاد عن الاثارة الرخيصة وخصوصا في ما يتعلق بلقمة المواطن، ويحتفظ بحقه في اتخاذ الاجراءات القانونية لرفع الاذى الذي يتسبب فيه نشر أخبار كاذبة على شاكلة الخبر موضوع الرد.

٤-يطلب التيار من الليبانون ديبايت وكل من نشر الخبر نشر هذا الرد وفقا لأحكام قانون المطبوعات.