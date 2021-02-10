living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لجنة الإعلام : ندعو ليبانون ديبايت الابتعاد عن الاثارة الرخيصة حول البضائع المدعومة

10
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بالاشارة الى الخبر الذي بثه موقع ليبانون ديبايت بعنوان "بضائعٌ مدعومة في السوق السوداء... بغطاء التيار الحر"، أوضحت اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر الآتي:
 
١-ينفي التيار الوطني الحر جملة وتفصيلاً ما ورد في الخبر الكاذب لجهة التدخل لمصلحة التاجر، ويؤكد ان المستودع المذكور والذي يقع في بلدة بكفتين، لا يزال مقفلا بالشمع الأحمر، وسُطّر في حق صاحبه محضر إحتكار. 
 
٢-يجدد التيار الوطني الحر طلبه من وزارة الإقتصاد والتجارة التشدد في عملية قمع كل مخالفة تمسّ بالأمن الغذائي وسلامته وتشكل هدرا للمال العام.
 
٣-يهيب التيار بالموقع المذكور الابتعاد عن الاثارة الرخيصة وخصوصا في ما يتعلق بلقمة المواطن، ويحتفظ بحقه في اتخاذ الاجراءات القانونية لرفع الاذى الذي يتسبب فيه نشر أخبار كاذبة على شاكلة الخبر موضوع الرد.
 
٤-يطلب التيار من الليبانون ديبايت وكل من نشر الخبر نشر هذا الرد وفقا لأحكام قانون المطبوعات. 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout