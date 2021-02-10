عاصفة ثلجية ستضرب لبنان.. أمطار غزيرة ورياح وثلوج على 700 م!

A + A -

كتب الإعلامي يزبك وهبي الملم بالأحوال الجوية على حسابه على "فيسبوك": صورة ٌ بيضاء ناصعة لطالما انتظرناها يكتمل مشهدها شيئا ً فشيئا ً الأسبوع المقبل...نترقّب منخفضا ً جويا ً قطبيا ً بكامل المواصفات يقرُب من توصيف العاصفة الثلجية من صباح الإثنين حتى ظهر الخميس يبدأ بأمطارٍ غزيرة ورياح وثلوج ٍ الثلثاء على مستوى ألف متر لتنحدر درجات الحرارة بعدها بقوة وتشتد الرياح فيسقط الثلج الأربعاء على مستوى 700 متر قبل أن يبلغ الخميس مستويات ٍ أقل ...أما الجمعة فيسيطر الإنجماد الكلّي والجليد...

وأضاف: "نسبة الثبات حتى الآن وبحسب الخرائط الجوية قاربت السبعين في المئة ...نسأل الله الثبات ، لأننا وأرضنا اشتقنا للعواصف الثلجية...مع تضرّعنا كي يحمي الله الفقراء والمشرّدين وألا تكون عواقبها كبيرة عليهم."