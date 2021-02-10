اول دفعة من اللقاح ستصل السبت.. ماذا في التفاصيل؟

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أعلن رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري أنّ "اول دفعة من اللقاحات ستصل السبت والاثنين يبدأ توزيعها على مراكز التلقيح".

وقال البزري، في حديث تلفزيوني، إننا "نرغب بالمزج بين القطاع الصحي والمسنين بعد عدة ايام وأرقام قبول اللقاح بدأت ترتفع تدريجيا".

وأضاف: "لقاح فايزر سيصلنا بالاسابيع الاولى ولاحقا استرازينيكا وبالنسبة للقاح الروسي فقد اصبح موضوعا على الطاولة في لبنان اما اللقاح الصيني فالمشكلة انهم لم يقدموا ملفا كاملا متكاملا حوله".

واعتبر أنّ "لدينا مصلحة بالاستيراد القطاعي ليكون جزءا من المبادرة لرفع نسبة التمنيع وخفض نسبة كورونا".

وأكّد أنّ "غداً سنطلق الخط الساخن لكلّ من هو بحاجة الى مساعدة في تعبئة المنصة للتسجل للحصول على لقاح ضد كورونا".