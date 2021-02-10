شربل ابن الـ19 عاماً… ضحية جديدة لكورونا

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توفي الشاب شربل ميشال فارس ابن الـ19 عاماً في اليوم الرابع عشر من إصابته بفيروس كورونا.

شربل أسلم الروح في آخر أيام إصابته، نتيجة مضاعفات أصابته، على الرغم من انه لم يكن يعاني من مشاكل صحية وأي مرض مزمن.

في أولى ايام الإصابة كان وضعه مستقرا، الى ان ارتفعت حرارته بشكل مفاجئ وانخفضت نسبة الاوكسجين في جسمه يوم الجمعة الماضي ما استدعى نقله الى المستشفى بشكل طارئ.

سجل وضعه تحسناً من ليل الجمعة حتى الاحد ليعود ويتدهور صباح الاثنين نتيجة ارتفاع حاد بالحرارة وضيق في التنفس وانخفاض بالاوكسجين الذي وصل الى 40%، ما أدى الى وفاته على الفور نتيجة سكتة قلبية.

الطبيب المعالج أكد ان شربل لم يكن يعاني من أي أمراض مزمنة أو من وضع صحي دقيق، فقط اقتصر الامر على زيادة في الوزن، مضيفا ان وضعه كان أقرب الى الشفاء لكن مضاعفات الفيروس تمكنت منه بسرعة كبيرة.