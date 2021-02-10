ادكار طرابلسي: المطلوب من الحريري زيارة الرئيس عون فالأخير ليس باش كاتب

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رأى عضو تكتّل “لبنان القوي” إدغار طرابلسي أن “التحرّك الدولي يُفسّر الركود السابق على المستوى نفسه، إذ على ما يبدو أنّ ضغط الإدارة الأميركية السابقة كان له إنعكاساته على الصعيد الداخلي والخارجي، أما اليوم، مع حلول الإدارة الجديدة، عاد الزخم، وجميع المبادرات الحالية تكمّل المبادرة الفرنسية، وبالتالي قد يشير هذا الحراك إلى بوادر حلحلة، لكن الأمر حالياً يتوقف عند هذا الحد، بانتظار ما ستؤول إليه الأمور في الأيام المُقبلة”.

وشدد على أن “الإيمان بلبنان ينطلق من كونه بلداً سيّد نفسه، دون الإنتقاص من سيادته، ومن المعيب أن نطلب من الخارج مساعدتنا، ما يعني أننا عدنا إلى زمن الوصاية، أما المبادرات التي تنم عن حسّ المساعدة وتكمّل التحركات الداخلية، فنحن نتجاوب معها”.



وكرر في حديثه لجريدة الأنباء الالكترونية أن “المطلوب هو اليوم من الحريري زيارة عون لمناقشة الملف الحكومي وإياه، لأن عملية التشكيل مناطة بالطرفين، والأخير ليس باش كاتب، وما صدر في الفترة الأخيرة يحتمل الكثير من التضليل والتأويل”.