اليكم جديد كورونا في مستشفى الحريري

A + A -

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19، مبينا بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. وجاء فيه:



- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 401 فحص



- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 111



- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 23



- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2



- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 942 حالة شفاء



- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2



- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 53



- حالات وفاة: 3



