الشابة لارا ضحيّة!

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كشفت حياة مرشد، عبر حسابها على “تويتر”، عن اعتداء وحشي ارتكبه المدعو س. س ضد زوجته الشابة “لارا ش” صباح الثلاثاء.

وأشارت مرشد إلى أن “لارا ش. ضحية جديدة للعنف الأسري في لبنان، بعدما قام زوجها س.س. بضربها وطعنها بالسكين طعنات عدة أدت إلى تمزيق رئتيها وتشويه وجهها، مضيفة ان حالة لارا حرجة علما أنها كانت منذ عام تحاول أن تنتزع من المحكمة الجعفرية قرار نفقة لها ولابنتها.”



كما علقت الناشطة عليا عواضة من جهتها، في تغريدة عبر حسابها، إلى أنه “بعد خروج الشابة لارا. ش. من عملها صباحًا قام المدعو س. س. بضربها على رأسها من خلال بوكس حديدي، وطعنات أدّت إلى تمزيق رئتيها، فضلا عن تشويه وجهها. وقد أكد محامي لارا “جعفر شحيمي” أنه قد جرى توقيف الزوج في مخفر المريجة بناء لإشارة القضاء. ”



وأكّد محامي لارا بحسب عواضة، أن “القضية ليست قضية اعتداء إنما هي محاولة قتل وان لارا ومنذ عام تقريباً تحاول أن تنتزع من المحكمة الجعفرية قرار نفقة لها ولابنتها، التي تتكفل بكافة نفقاتها المادية، وأن زوجها الذي يرفض تطليقها كان قد رفع عليها دعوى إطاعة ومساكنة.”