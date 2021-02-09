وزير خارجية قطر التقى الرئيس عون .. وهذا ما قاله

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التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية القطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا.



وبعد اللّقاء، أكدّ الوزير القطري أنّ:"تشكيل الحكومة في لبنان يعتبر شأنا داخليا ورسالتنا هي رسالة ايجابية". داعيا "لتغليب المصالح الوطنية على المصالح الحزبية والسياسيية وقطر مستعدة لتسهيل اي حوار ولكننا على ثقة بقدرة السياسيين اللبنانيين".



ولفت إلى أنّ:"تواجد الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري في باريس اليوم ليس أكثر من صدفة". وأضاف:" سنلتقي بالحريري ولا مبادرة لدعوة السياسيين إلى الدوحة حاليا ونتمنى أن يخرج الحلّ من بيروت وجميع من تواصلنا معهم دوليا واقليميا ينتظرون تشكيل الحكومة".



وأشار إلى أنّ:"دولة قطر ستدعم أي مسار يؤدي إلى تشكيل الحكومة في لبنان، ولا نسعى لنسف المبادرة الفرنسية بل نعمل على استكمال المساعي الدولية لتشكيل حكومة".



وفي ظلّ الأزمة الاقتصادية الخانقة وانتظار المساعدات، شدد نائب رئيس الوزراء القطري على أنّ:" أي برنامج اقتصادي قطري لمساعدة لبنان بحاجة إلى حكومة تؤمن الاستقرار في لبنان".