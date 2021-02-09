مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: استمرار الادعاء بــ " الثلث المعطل" رغم النفي المتكررحجج غير واقعية على قاعدة " عنزة ولو طارت"!

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ما يسمى "تنازلات" يجب ان تقدم لتشكيل الحكومة إنما هي حقوق دستورية يتمسك الرئيس بالمحافظة عليها





أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان بعض السياسيين والإعلاميين يستعمل عبارات " تنازلات " ينبغي أن يقدمها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في معرض الحديث عن مخارج لتشكيل الحكومة العتيدة. والصحيح ان ما يسمى بــ "تنازلات" هو في الواقع حقوق دستورية يحرص رئيس الجمهورية على المحافظة عليها والمناداة بتحقيقها انطلاقا من مسؤولياته الوطنية والدستورية والميثاقية. وهي مسؤوليات لا يمكن ان تدخل يوما في قاموس " التنازلات " لانها من الثوابت التي لا يجوز التخلي عنها تحت أي ظرف.

وذكّر مكتب الاعلام بأن استمرار البعض في الادعاء عن مطالبة الرئيس عون بــ "الثلث المعطل"، على رغم النفي المتكرر لذلك، يدلّ على افتقار الحجج الموضوعية واللجوء الى حجج غير واقعية ومختلقة على قاعدة "عنزة ولو طارت"!