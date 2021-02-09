living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لبنان الرسالة (شربل خليل)

9
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ميزة الشرق الأوسط، هو أنه مهد الحضارات والديانات السماوية. هذه "التعدّدية" الدينية الفكرية الثقافية، تجعل منه نموذجاً فريداً في التاريخ وفي الجغرافيا.
 
ولبنان الرسالة، كما كان يُحبّ البابا القديس يوحنا بولس الثاني أن يصفه، هو نواة التعدّدية في هذا الشرق.
 
مع فرض اتفاق الطائف، عاش اللبنانيون، والمسيحيون بالأخص، حالة إحباطٍ، بعد أن أُبعدوا ومُنعوا من لعب دورهم كصلة وصلٍ داخل النسيج المجتمعي اللبناني، إلى أن أتى العاشر من أيار عام ١٩٩٧، حين أعطى البابا يوحنا بولس الثاني المسيحيين إرشاده الرّسولي بعنوان "رجاء جديد للبنان"، طريقاً لكافة اللبنانيين لإعادة بناء وطنهم على أسس الشراكة والمسامحة والمحبة.
 
ومن منا لا يذكر كلمات البابا الشهيرة "لبنان أكثر من بلد … إنه رسالة"، التي انطبعت في ذاكرة لبنان الحديث.
 
وجاء السّابع من أيار عام ٢٠٠٥،  وكان اللّقاء بعد طول انتظار، أراده العماد عون من قلب ساحة الشّهداء وما ترمُز، من قلب بيروت أم الشرائع، لتساهم العودة في استعادة الدور المسيحي المشرقي، وإرساء الشراكة والتنوُّع.
 
أين نحن اليوم من رسالة التنوّع، والتسامح، والمحبة
أين نحن اليوم من ضرورة التلاقي والحوار
أين نحن اليوم من خطر فقدان الهوية "لبنان الرسالة"
أين نحن اليوم من نبذ التطرّف الفكري
أين نحن اليوم من ضرب الأصولية التكفيرية
ومن تحقيق العدالة الإجتماعية والحفاظ على التعدّدية؟
 
تأتي رسالة البابا فرنسيس الأخيرة، لتذكّر بدور لبنان الرسالة، لأنه كما قال، يجسّد تجربة مميزة في العيش المشترك ومكاناً للتفاعل والحوار بين مختلف الأديان والطوائف. فيذكّرنا بإنشاء "أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار"، حين طرح فخامة الرئيس ميشال عون فكرة إنشاءَها في نيويورك عام ٢٠١٧، لكي يكون لبنان مركزاً دائماً للحوار بين مختلف الحضارات والديانات والأعراق.
 
ويبرز أيضاً تشديد الفاتيكان للمرة الأولى على ضرورة معالجة وجود اللاجئين السوريين والفلسطينيين، 
أفلا يذكّرنا هذا بموقف التيار الوطني الحرّ الرافض لتوطين الفلسطينيين والمتمسّك بالمطالبة بعودتهم، أمام المجتمع الدوليّ، وهو الذي دفع ثمنها غالياً ...
 
نتذكّر أيضاً مواقف بكركي العديدة، ومطالبة وزير خارجية لبنان حينها جبران باسيل، بعودة النازحين السوريين، وعدم قدرة لبنان على استيعاب الأعداد الهائلة من السوريين، وتزامنها مع ارتفاع نسب الولادات، وتعاظم الأعباء الإقتصادية التي قال عنها أنها ستصل حتماً بلبنان إلى حافة الإنهيار، فاتُّهم حينها بالعنصرية ...
 
لبنان الرسالة لن يستعيد بريقه ودوره، إلا إذا آمن الشريك الآخر، بعمق وسرّ الشراكة، والحفاظ على النسيج التعدّدي، وإن لم نفهم معنى هذه الرسالة، فعبثاً نأتي بحكومات أو رؤساء، لا يشبهون ما أراده الله من قيام لبنان ...
 
 
عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر
       شربل خليل
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout