لبنان الرسالة (شربل خليل)

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ميزة الشرق الأوسط، هو أنه مهد الحضارات والديانات السماوية. هذه "التعدّدية" الدينية الفكرية الثقافية، تجعل منه نموذجاً فريداً في التاريخ وفي الجغرافيا.

ولبنان الرسالة، كما كان يُحبّ البابا القديس يوحنا بولس الثاني أن يصفه، هو نواة التعدّدية في هذا الشرق.

مع فرض اتفاق الطائف، عاش اللبنانيون، والمسيحيون بالأخص، حالة إحباطٍ، بعد أن أُبعدوا ومُنعوا من لعب دورهم كصلة وصلٍ داخل النسيج المجتمعي اللبناني، إلى أن أتى العاشر من أيار عام ١٩٩٧، حين أعطى البابا يوحنا بولس الثاني المسيحيين إرشاده الرّسولي بعنوان "رجاء جديد للبنان"، طريقاً لكافة اللبنانيين لإعادة بناء وطنهم على أسس الشراكة والمسامحة والمحبة.

ومن منا لا يذكر كلمات البابا الشهيرة "لبنان أكثر من بلد … إنه رسالة"، التي انطبعت في ذاكرة لبنان الحديث.

وجاء السّابع من أيار عام ٢٠٠٥، وكان اللّقاء بعد طول انتظار، أراده العماد عون من قلب ساحة الشّهداء وما ترمُز، من قلب بيروت أم الشرائع، لتساهم العودة في استعادة الدور المسيحي المشرقي، وإرساء الشراكة والتنوُّع.

أين نحن اليوم من رسالة التنوّع، والتسامح، والمحبة

أين نحن اليوم من ضرورة التلاقي والحوار

أين نحن اليوم من خطر فقدان الهوية "لبنان الرسالة"

أين نحن اليوم من نبذ التطرّف الفكري

أين نحن اليوم من ضرب الأصولية التكفيرية

ومن تحقيق العدالة الإجتماعية والحفاظ على التعدّدية؟

تأتي رسالة البابا فرنسيس الأخيرة، لتذكّر بدور لبنان الرسالة، لأنه كما قال، يجسّد تجربة مميزة في العيش المشترك ومكاناً للتفاعل والحوار بين مختلف الأديان والطوائف. فيذكّرنا بإنشاء "أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار"، حين طرح فخامة الرئيس ميشال عون فكرة إنشاءَها في نيويورك عام ٢٠١٧، لكي يكون لبنان مركزاً دائماً للحوار بين مختلف الحضارات والديانات والأعراق.

ويبرز أيضاً تشديد الفاتيكان للمرة الأولى على ضرورة معالجة وجود اللاجئين السوريين والفلسطينيين،

أفلا يذكّرنا هذا بموقف التيار الوطني الحرّ الرافض لتوطين الفلسطينيين والمتمسّك بالمطالبة بعودتهم، أمام المجتمع الدوليّ، وهو الذي دفع ثمنها غالياً ...

نتذكّر أيضاً مواقف بكركي العديدة، ومطالبة وزير خارجية لبنان حينها جبران باسيل، بعودة النازحين السوريين، وعدم قدرة لبنان على استيعاب الأعداد الهائلة من السوريين، وتزامنها مع ارتفاع نسب الولادات، وتعاظم الأعباء الإقتصادية التي قال عنها أنها ستصل حتماً بلبنان إلى حافة الإنهيار، فاتُّهم حينها بالعنصرية ...

لبنان الرسالة لن يستعيد بريقه ودوره، إلا إذا آمن الشريك الآخر، بعمق وسرّ الشراكة، والحفاظ على النسيج التعدّدي، وإن لم نفهم معنى هذه الرسالة، فعبثاً نأتي بحكومات أو رؤساء، لا يشبهون ما أراده الله من قيام لبنان ...

عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر

شربل خليل