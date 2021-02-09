لبنان على موعد مع منخفض جويّ جديد

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أفادت مصلحة الارصاد الجوية بأن طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط اليوم الثلاثاء وخلال الأيام المقبلة ويستمر حتى نهاية الأسبوع.



وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة منخفضة.



الأربعاء: غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة أحيانًا خاصة شمال البلاد، كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساءً.

الخميس: قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض اضافي ومحدود بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحياناً خاصة في الجنوب.



الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما يحتمل تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الشمالية اعتباراً من فترة الظهيرة.





وتوقعت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية مبدئيًا وصول منخفض جوي قوي بارد جداً وعنيف بدءً من الاثنين 15/2/2021 بحيث تنخفض الحرارة بشكل سريع وحاد، وتتوقع أن تكون الحرارة يومها 18 نهاراً ثم تنخفض تدريجيا.





ولفتت المصلحة في بيان إلى أنه "يرافق المنخفض أمطار غزيرة جداً مع سيول، برق ورعد وتساقط للبرد وثلوج على ارتفاعات متوسطة، كما أنه يرافق المنخفض في نهايته صقيع وبرد شديد، ورياح قوية جداً خاصة على الساحل وخصوصاً في الشمال".