A + A -

لمناسبة عيد مار مارون، نشر عضو المؤسسة المارونية للانتشار النائب السابق أمل أبو زيد على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة القديس مارون وأرفقها بتعليق جاء فيه" منذ أكثر من ١٦٠٠ عام إنجبل الموارنة بتراب لبنان وأرزه وتلاله ووديانه...

لعبوا دوراً في تأسيس الكيان اللبناني وباتوا جزءاً لا يتجزأ منه ولا يتجزأ منهم.

نشأوا على الحرّية والإيمان ،نشروا المعرفة في العالم ونجحوا في رسم أبهى صورة عن لبنان".

واضاف" نطلب في هذا العيد ان يبارك #مار_مارون هذا الوطن وأن يحمينا جميعاً من كل الشرور والمخططات الهادفة الى تدمير هذا البلد الحبيب".