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مارون ناصيف: بـ٦٠ ثانية حضرتن بالغلط .. قرفت

9
FEBRUARY
2021
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غرد الاعلامي مارون ناصيف:

 

"بـ٦٠ ثانية حضرتن بالغلط قرفت من يلي وصلتلو المهنة!
قال شو، منجيب فيديو للسيد نصرالله عم بيقول فيه للأميركان إذا الخيار بين سلاحنا وقتلنا بالجوع،سلاحنا باقي وما رح نجوع ونحنا رح نقتلكن، ومنصير نحلل إنو السيد ما حدد مين بدو يقتل وإنو هيك قال بدو يقتلنا ومنربط كلامو بجريمة لقمان سليم"

 

واضاف "عن جد عيب. احترموا شوي عقول المشاهدين ووقّفوا هالمسخرة عن الهوا. مش دفاعاً عن حزب الله واصلاً منو عايز عندو جيوشو الإلكترونية بس كيف مادة بهالمستوى بتنعرض للناس؟ فيك تهاجم الحزب بتمويلو وفيك تنتقد سلاحو وفيك تفتش على معطيات بالتحقيق يمكن تصيبو فيها، بس إنك تفبرك ما حدا رح يصدّقك"

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