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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 9 شباط 2021

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 الأخبار : قوات صنعاء نحو انتزاع مأرب

موفد ماكرون في بيروت نهاية الأسبوع... والتوافق الفرنسي - السعودي مفقود: الفرنسيون «سلّتهم فاضية»!

 

 

 


الديار : باريس أكثر واقعية وتخشى خسارة «الورقة» اللبنانية: لا لتدويل الأزمة
الفاتيكان قلق على مستقبل المسيحيين ولا تغيير في المواقف السعودية
فوضى بعد العودة الجزئية واللقاحات السبت.. «لغز» هاتف سليم مستمر

 

 

 

 

نداء الوطن : الحريري في باريس... وزيارة الموفد الفرنسي لم تتحدّد بعد
صدى بكركي يتردّد في الفاتيكان وباسيل "يتذاكى" على البابا!

 

 

 

البناء: يوم أول فاشل في تطبيق الخروج التدريجيّ من الإغلاق… وكورونا يقرع جرس الإنذار
وزير خارجيّة قطر في بيروت لاستكشاف فرص التقدّم بمبادرة إنقاذيّة / البابا لا يتبنّى دعوة الراعي للتدويل... و«القومي»: لا للوصاية نعم للدستور

 

 

 


النهار : لا يرتقي الرثاء إلى المرثي

 

 

 

الجمهورية: البابا للزعماء : تحمّلوا نتائج أفعالكم

فوضى تخرق الإجراءات

 

 

 

the daily star: Hariri to meet Macron before returning to Beirut

 

 

 

 

l'orient le jour : Tripoli, une histoire à la marge du Liban

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