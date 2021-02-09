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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 9 شباط 2021

9
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر عسكرية إن جيش الاحتلال لا يزال يحلل أبعاد ومعاني الصاروخ الذي استهدف إحدى مسيّراته المتطورة فوق الساحل الجنوبي قبل أسابيع وطبيعة الرسالة التي تقف خلف إظهاره في الميدان للمرة الأولى وما إذا كان إيذاناً بمرحلة جديدة في رسم قواعد الاشتباك ولاحظت أن قصف سورية بعد ذلك تمّ من سماء الجولان المحتلّ وليس من الأجواء اللبنانية.


كواليس

قال مصدر روسي أمني إن موسكو تراقب المبادرات الأميركية تجاه وقف حرب اليمن من زاوية محدّدة وهي مدى ربطها بالسعي لتنفيذ تطلعات البنتاغون بشرعنة قاعدة عسكرية أميركية تمسك بمضيق باب المندب سواء تحت شعار مكافحة تنظيم القاعدة أو من خلال نظام فدرالي يضمّ المنطقة الاستراتيجية الى اقليم يتبع سياسياً للأميركي.

 

 

نداء الوطن : خفايا

تتحضّر الشركات المتعهدة لجمع وطمر النفايات لجولة جديدة من التوقف عن العمل، في إطار محاولة للضغط على الدولة لتعديل عقودها ومستحقاتها على أساس سعر الصرف في السوق.

 

 

 

 الجمهورية : أسرار

أمر بات مستحيلاً

يؤكد وزير سابق أنّ إجراء استحقاق دستوري مبكر كما يطرح البعض بات مستحيلاً معرباً عن خشيته من تطييره في موعده ما يُنذر بإنفجار وفوضى.

 

لا إشارة في الأفق لحل الأزمة

زوار دولة عربية ذات تأثير في لبنان لم يرصدوا من خلال لقاءاتهم مع المسؤولين أي إشارة في الأفق لحل الأزمة الحكومية.

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