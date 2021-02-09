زيارة وزير الخارجية القطري ذات طابع تضامني مع لبنان

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نداء الوطن : اليوم، يصل نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى لبنان حيث سيعقد مؤتمراً صحافياً في قصر بعبدا إثر لقائه رئيس الجمهورية قرابة الثانية عشرة ظهراً، على أن يلتقي بعدها كلاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.

وإذ أكدت مصادر رسمية أنّ الدوائر اللبنانية لم تتبلغ بالغاية من زيارة المسؤول القطري، أعربت مصادر سياسية عن اعتقادها بأنّ الزيارة ذات طابع تضامني مع لبنان وسيتخللها على الأرجح الإعلان عن "مكرمة" قطرية تقع في خانة المساعدات الإنسانية، مع إبداء استعداد الدوحة للعب أي دور توفيقي بين الأفرقاء اللبنانيين.