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لا تحولات خليجية .. الحريري أخفق في اثبات نفسه في المواجهة مع "الحزب"

9
FEBRUARY
2021
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الديار : اكدت اوساط دبلوماسية ان الملف اللبناني لا يحتل اي اولوية عند الدول الفاعلة ما عدا فرنسا، فالاتصال بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره السعودي فيصل الفرحان قبل يومين لم يتطرق الى الازمة اللبنانية، بل ارتبط بحقوق الانسان في المملكة، كما ابلغه بلينكن ان بلاده باتت ملزمة بإيقاف الهجمات على الحوثيين في اليمن، فوراً، بالتزامن مع محاولات واشنطن إعادة إيران إلى المفاوضات النووية.

 

وهذا ما يجعل الرياض تمر بفترة من انعدام اليقين حيال العلاقة مع الاميركيين، وهذا ما يزيد من ارباك المملكة التي لا تجد نفسها معنية بالعودة الى الساحة اللبنانية بعد سنوات من الاخفاق وفي غياب «الاحصنة» الرابحة بعدما اخفق الحريري في اثبات نفسه في المواجهة مع ح- زب الله.

 

ولهذا لا تعويل على عودة السفير السعودي الوليد البخاري الى بيروت، فلا استراتيجية سعودية جديدة تجاه لبنان ولا يزال «التطنيش» سيد الموقف، على الرغم من بدء نشاطه بلقاء السفير الروسي بالامس وترقب للقائه خلال ساعات مع السفيرة الاميركية دوروثي شيا.

الديار
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