كرامي لـ "الأنباء": يكاد المراقب يجزم بأنه لا أحد في لبنان او خارج لبنان يريد تأليف الحكومة

علّق رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي على الانفجار الشعبي الذي شهدته طرابلس بالقول "انه لا يمكن تدبير وتنظيم غضب شعبي حيال الواقع الاقتصادي والمعيشي في حال لم تكن البيئة خصبة وجاهزة لمثل هذا الغضب، وبالتالي فإن ما شهدته طرابلس هو بروفة مبكرة ومفجعة للانفجار الشعبي الذي يهدد كل لبنان في حال استمرار التدهور الاقتصادي والمعيشي."



وردا على سؤال بشأن حلحلة ما على صعيد تأليف الحكومة بعد المستجدات الفرنسية والأميركية الأخيرة، قال كرامي لـ"الأنباء": "فعليا، يكاد المراقب يجزم بأنه لا أحد في لبنان او خارج لبنان يريد تأليف الحكومة في الوقت الراهن سوى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، واللافت ان ماكرون نفسه عمد الى تعديل الخطوط العامة لمبادرته لتسهيل تسويقها أميركيا وإقليميا ولبنانيا. أنا حتى اللحظة لا أرى حكومة قريبة في الأفق".