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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"







دخلت البلاد المرحلة الأولى من التخفيف التدريجي لإجراءات الاقفال التام والتي تمتد حتى الواحد والعشرين من شباط، وان كان الانتشار الوبائي مازال مقلقا وأرقام الوفيات صادمة يخطف معها فيروس كورونا يوميا المزيد من الضحايا وقد انضم الى القافلة اليوم النائب جان عبيد الذي رحل قبل تحقيق حلمه بالرئاسة

وبرحيله يفتقد لبنان في هذا الزمن قامة وطنية راقية تميزت بفن الحكمة والديبلوماسية والاعتدال..

سياسيا جمود داخلي وانسداد في الافق الحكومي محليا في انتظار عودة الرئيس الحريري من جولته الخارجية والتي ستشمل في الساعات المقبلة باريس التي تزخم جهودها عبر قنوات اتصال عربية ودولية لاسيما بعد البيان الفرنسي الاميركي المشترك لتحقيق إنجاز في الملف اللبناني وتعبد الطريق المؤدية الى ولادة ‏الحكومة وقد يحمل الرئيس ماكرون هذا الملف في جولته العربية قريبا لرفع منسوب الدعم والجهود الرامية الى إيجاد حل ‏للازمة اللبنانية..

‏توازيا

عودة للحضور العربي على الساحة المحلية، اذ يزور نائب رئيس مجلس الوزراء القطري لبنان غدا وسيعقد مؤتمرا صحافيا في القصر الجمهوري بعد لقائه الرئيس عون فيما استأنف السفير السعودي العائد الى بيروت مهامه والتقى السفير الروسي..

ومن الفاتيكان

تمنى البابا فرنسيس،أن "يشهد لبنان التزاما سياسيا، وطنيا ودوليا، يساهم في تعزيز الاستقرار في بلد يواجه خطر فقدان هويته الوطنية والانغماس داخل التجاذبات والتوترات الإقليمية". محذرا من "مغبة انهيار البلاد اقتصاديا". ودعا الزعماء السياسيين والدينيين إلى "وضع مصالحهم الخاصة جانبا والتزام تحقيق العدالة وتطبيق الإصلاحات، والعمل بطريقة شفافة وتحمل نتائج أفعالهم"..

البداية من اولى مراحل التخفيف التدريجي للاقفال العام..

السوبرماركات فتحت اليوم ابوابها امام المواطنين الذين حصلوا على الاذونات عبر المنصة والغلاء بدا فاحشا أمامهم.





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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار







هل ضاعت اسابيع الاقفال سدى واعدمت منذ اللحظة الاولى لتخفيف الاجراءات؟!..

وماذا يقال في يوم مشؤوم لم تحترم فيه اوجاع المرضى والمحجورين والمعزولين، ودموع المكلومين على امواتهم، ومخاوف الحريصين على عدم اصابتهم واهلهم وابنائهم بفيروس كورونا؟!..

ما حصل اليوم في الشوارع والمناطق لا يصدق، ومن يظن انه في لحظة عرس وطني او إفراج من سجن كبير يكن اول المخطئين واقسى المستهترين بصحته وبحياة غيره..

ليس هكذا ينفر الناس لأرزاقهم في وقت الشدة، ولو سلمنا ان دولتهم ومسؤوليهم ومصارفهم وضعوهم تحت وطأة الفقر المدقع ألا يتخذون ستارا ووقاية من قناص خفي يجول في كل مكان؟..

اليوم، لم يترك الهاربون من الجوع الى الموت شيئا يسمح بالانتقال الى المراحل المتبقية للخروج الآمن من الاقفال، حتى ان هذا الشعار لم يعد ينفع، بعدما لم يلتمس المتقون شر كورونا شيئا منه بفعل اندفاعة المتفلتين المتنكرين للخطر الماحق..

في هموم البلد الاخرى، التاليف ينام على سجالات حامية ويستفيق على محاولات تلطيف الرسائل ، اما الاتصالات التي تنعم المسارات الخشنة لهذا الاستحقاق فربطت معلوماتها بعودة الرئيس المكلف من الخارج ومقدار التقدم الذي يحققه في مقاربته التاليف .اما على الخط الفرنسي ، فتقول المعطيات الجديدة ان باريس تحتفظ باقتراح لحل أزمة الحكومة اللبنانية ولكنه ما زال تحت الطاولة ، وفق ما علمت المنار من المصادر المعنية.

في تقلبات المنطقة، لا يزال اعلان المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها بالاراضي الفلسطينية المحتلة يثقل الداخل الصهيوني الذي يستنفر لقطع الطريق على اي محاكمة تطال قادة وعناصر جيشه بجرائم ارتكبوها ضد الشعب الفلسطيني ، ان تمكنت من فعل ذلك . وهنا يتحسر بنيامين نتنياهو على ايام صديقه الخاسر ترامب الذي فرض العقوبات على هذه المحكمة ، فيما شاء القدر ان يمثل كل منهما امام المحاكمة : الاول بتهم فساده وافساده ، والاخر بقضايا التحريض على العنف والتسبب به في آخر ايام ولايته..





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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في







بعيدا من المماحكات الداخلية، وتضارب المصالح الخارجية، قال البابا فرنسيس كلمته اللبنانية اليوم. ومن النص الموزع لمواقف الحبر الأعظم أمام أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الكرسي الرسولي، تستخلص خارطة الطريق الآتية:

أولا: يمر لبنان بأزمة داخلية، ويتعرض لخطر فقدان هويته، ويجد نفسه منخرطا أكثر في التوترات الإقليمية.

ثانيا: من المهم أن يحافظ لبنان على هويته الفريدة، من أجل ضمان شرق أوسط تعددي، متسامح ومتنوع، حيث يقدم فيه الوجود المسيحي مساهمة فعالة، ولا يتم اقتصاره بأقلية يجب حمايتها.

ثالثا: إن المسيحيين هم النسيح التواصلي والتاريخي والاجتماعي للبنان، وإضعافهم يشكل خطرا بتدمير التوازن الداخلي، والواقع اللبناني نفسه… ومن هذا المنظار، يجب أيضا معالجة وجود اللاجئين والنازحين الفلسطينيين والسوريين.

رابعا: من دون عملية عاجلة للانتعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار، إن البلاد معرضة لخطر الفشل، مع ما قد يترتب على ذلك من انحرافات أصولية خطيرة.

خامسا: من الضروري أن يلتزم جميع القادة السياسيون والدينيون، واضعين مصالحهم الخاصة جانبا، بالسعي إلى تحقيق العدالة، وتنفيذ إصلاحات حقيقية لصالح المواطنين، والتصرف بشفافية وتحمل المسؤولية عن أفعالهم، مع الأمل في أن يتجدد الالتزام السياسي الوطني والدولي لتعزيز استقرار لبنان.

وفي انتظار ترجمة كلام قداسة البابا على الأرض، بالتزام المعنيين الداخليين والخارجيين به، تتقدس أرض لبنان يوميا بضحايا الوباء القاتل، وبينهم اليوم النائب جان عبيد، أحد رموز التواصل والتلاقي بين اللبنانيين، الذي غيبه فيروس الموت بعد مسيرة اتسمت بالحكمة والعطاء على الصعيدين السياسي والوطني، كما وصفها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

غير أن أرض لبنان قدستها اليوم أيضا صبية عشرينية جميلة، خطفها السرطان من بين أهلها وأصدقائها وأحبائها، فحرم لبنان مستقبلها الواعد، كتابة وفنا وثقافة وحبا… نعرف ان الكلام لا يبلسم الجراح، لكننا على ثقة بأن الإيمان يفعل. وإيماننا دائما وأبدا، أن المسيح قام… حقا قام… ومن هنا نبدأ النشرة.





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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سي







في اليوم الأول ما بعد الإقفال العام وبدء الفتح تدريجا ، لم تكن الصورة مطمئنة : فوضى في أكثر من قطاع ولاسيما قطاع السوبرماركت. طرق ممتلئة ضاعف من الإزدحام عليها, حواجز قوى الأمن الداخلي ، في مناطق معينة فقط ، ما فاقم الإزدحام ، فيما شهدت مناطق أخرى ، كصيدا مثلا ، احتجاجات في الطرق العامة. هكذا تكرر اليوم أيضا الصيف والشتاء فوق سطح الإجراءات والاستثناءات .

في جديد كورونا ، إذا سارت الأمور على ما يرام ، يمكن القول إن البدء في إعطاء لقاح كورونا في لبنان ينطلق الإثنين المقبل مع وصول ثلاثين ألف لقاح ، ويتوقع أن يتوالى أسبوعيا وصول المزيد من اللقاحات, فيما سجل اليوم 61 حالة وفاة و2063 إصابة.

في قضية انفجار المرفأ يستأنف المحقق العدلي في المرفأ القاضي فادي صوان يوم الخميس المقبل تحقيقاته, بإستدعائه قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي للاستماع اليه بصفة شاهد .

صوان حدد كذلك الاسبوع المقبل جلسات تحقيق في الملف مع شخصيات حكومية ووزارية ، حالية وسابقة ، وأمنية وجمركية .

وفيما السفير السعودي في لبنان عاد إلى بيروت في عطلة نهاية الأسبوع وباشر اليوم نشاطاته بلقاء سفراء في بيروت ، يزور وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني بيروت غدا ويعقد مؤتمرا صحافيا في القصر الجمهوري, بعد لقائه رئيس الجمهورية .

في ملف الصراع السياسي معطوفا على أزمة تشكيل الحكومة ، موقف لحركة أمل غمزت فيه ضمنا من قناة رئيس الجمهورية ، فتحدثت عن تجاوز روح ونص الدستور وخلق اعراف وقواعد جديدة في ادوار المؤسسات ورئاساتها .... الحركة دعت من وصفتهم بمدعي الإصلاح وشعارات التغيير الى مراجعة مواقفهم، مشددة على التدقيق الجنائي في كل ادارات ومؤسسات الدولة، بدءا بوزارة الطاقة .

وقبل الدخول في تفاصيل النشرة ، وقفة مع جان عبيد...

هزم بأبشع وباء وحظي بأعظم رثاء ... مر وقت طويل لم يحزن لبنان من شماله إلى جنوبه, ومن ساحله إلى بقاعه, على رجل اكتنز كل الصفات الحميدة وجمعها في شخصه : صحافي من العصر الذهبي ، مثقف وموسوعة, وأديب خلوق ، سياسي بارع وديبلوماسي لامع ... جان عبيد ، كبير الفراغ الذي يتركه ويصعب ملء مقعده ، إنه من صنف رجال السياسة الذين لا يتكررون .

عودة إلى يوميات البلد القاهرة والمذلة ... ونبدأ بحليب الأطفال".