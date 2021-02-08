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بالصور: وصول الدفعة الاولى من آلات الاوكسجين التي أمنها بو صعب

8
FEBRUARY
2021
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وصلت الى مطار بيروت الدولي الدفعة الاولى من الشحنة الثانية من آلات الاوكسجين التي أمنها النائب الياس بو صعب الى لبنان.

وتأتي هذه الدفعة الاولى من ضمن المشروع الذي اطلقه في منطقة المتن الشمالي، ويشمل 120 آلة يدعم من خلالها المركز الطبي “بيتنا” في بلدة ضهور الشوير الذي يخدم بدوره منطقة المتن الشمالي العالي والمستشفى اللبناني الكندي بعدما سبق ووضعه بو صعب بتصرف وزارة الصحة ومستشفى القديس جاورجيوس والجيش اللبناني، علمًا ان الجيش حجز في المستشفى 46 سريرا لاستقبال مصابي كورونا من العسكريين.

ويتزامن وصول الشحنة وتطبيق خطة مساعدة المواطنين على مواصلة العلاج من فيروس كورونا في منازلهم في حال كان وضعهم الصحي يتناسب مع ذلك، ما يخفف الضغط عن المستشفيات.

وهذه الخطة كان بو صعب درس تفاصيلها وكيفية تطبيق آليتها بالتعاون مع الدكتور عيد عازار ومستشفى القديس جاورجيوس، وهي جزء من خطة الاستجابة لمكافحة كورونا التي يُعمل على تطبيقها في كل لبنان.

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