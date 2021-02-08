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ضبط كميات كبيرة من الادوية والمواد الغذائية والاستهلاكية المدعومة في عدد من المستودعات

8
FEBRUARY
2021
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صـدر عــــن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العـــلاقات العامـــة البـلاغ التالـي:

 

توافرت معلومات لدى سرية الضاحية في وحدة الدرك الإقليمي، عن وجود /4/ مستودعات في مناطق حارة حريك، الشويفات / مفرق دير قوبل وعرمون، تحتوي على كميات كبيرة محتكرة من عدة اصناف مدعومة كحليب الاطفال، ادوية ومواد غذائية.

على الفور قامت قوة من قطعات السرية المذكورة بمؤازرة قوة من مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية ومن الفصائل المعنية بتاريخ اليوم 8-2-2021، بمداهمة هذه المستودعات وختمها بالشمع الاحمر بناء على اشارة القضاء، في محلة:

- حارة حريك، حيث تم ضبط كمية من البضاعة منتهية الصلاحية.

- الشويفات / مفرق دير قوبل وجرى ضبط كميات كبيرة من المواد المحتكرة.

- عرمون عثر داخل المستودع الاول على كمية كبيرة من الارز الفاسد، وداخل الثاني كمية من المواد الغذائية المحتكرة.

وفي هذا الإطار، قامت القطعات العملانية في قوى الامن الداخلي بتواريخ سابقة بمداهمات لعدد من المستودعات في مناطق السفارة الكويتية، الرحاب، الاوزاعي وبئر حسن، حيث ضبطت كميات محتكرة من المواد الغذائية المدعومة جرى تفريغها واعادة تعبئتها بأكياس من النايلون الشفاف، ليصار الى بيعها بسعر اعلى من السعر المدعوم، وقد تم ختم المستودعات بالشمع الاحمر، بناء على اشارة القضاء المختص الذي يشرف على التحقيقات.

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