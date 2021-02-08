living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أكثر من 20 ألف فرصة عمل لمبرمجين لبنانيين عن بعد أو في أوروبا.. والرواتب باليورو أو الدولار

8
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن الخبير الأوروبي - اللبناني في تحديث وتطوير التعليم والتعلم الدكتور بيار جدعون في بيان، "أن هناك أكثر من عشرين ألف فرصة عمل لمبرمجين لبنانيين مع أوروبا، انطلاقا من لبنان أو في أوروبا".

ونوه ب"أهمية الدور الكبير الذي لعبته جامعات لبنان، لا سيما رابطة جامعات لبنان في العمل على جودة التعليم والانفتاح الثقافي وتحضير مبرمجين كفوئين إلى سوق العمل، بالتنسيق مع الشركات اللبنانية الرائدة في تكنولوجيا المعلومات والاتصال التي خدمت العالم بأسره بجدية وجودة مميزة، وقال: "باسم هذه الكفايات المتعددة عند اللبنانيين، تتوجه اليوم شركات أوروبية إلى المبرمجين والمعلوماتيين اللبنانيين لتقييم المهتمين منهم وعرض فرصة عمل لكل من يتوافق أو تتوافق مع حاجات إحدى الوظائف لديها".

وشدد على "مجانية خطواته في عملية التوظيف والشفافية"، مؤكدا أن "آلية التوظيف سهلة جدا، وأن الوظائف هي وظائف بدوام كامل، وسيتم دفع الرواتب باليورو أو الدولار المحول حديثا".


ولفت إلى أن "اللبنانية أو اللبناني المهتم بفرص العمل يرسل سيرته الذاتية على عنوان بريدي الإلكلروني: jobs.pierregedeon@gmail.com تحت موضوع Object: Job opportunity. وبعد التحقق من جدية السيرة، يرسل إلى المرسلة أو المرسل عنوان موقع التقييم المربوط مباشرة بالشركات الأوروبية المهتمة بالمبرمجين والمعلوماتيين اللبنانيين. وبعدها، ستتصل الشركة الأوروبية المهتمة بالتقييم والسيرة الذاتية مباشرة بالمبرمج أو المحلل أو المعلوماتي اللبناني لمواصلة عملية التوظيف. وسيتفاوض المعلوماتي اللبناني على وظيفته وراتبه مباشرة مع صاحب العمل، لا من خلال أي طرف ثالث آخر".

وشرح أن "كل وظيفة رقمية في أوروبا تعتمد على ثلاثة أبعاد:
البعد الأول مبني على الكفايات العامة المطلوبة في تكنولوجيا المعلومات، وهي تشمل خمسة حقول عمل في تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وهي: التخطيط كتطوير خطة العمل أو تحليل البرمجيات وتصميمها، البناء كالبرمجة وهندسة النظم)، التشغيل كدعم المستخدم أو إدارة الأنظمة، التمكين كتوفير التعليم والتدريب ودراسة الحاجات، والإدارة كإدارة المخاطر وإدارة الجودة.

البعد الثاني يحدد الكفايات المطلوبة من أصل ال41 كفاية رقمية متفق عليها أوروبيا.

البعد الثالث يحدد المستوى المطلوب لكل كفاية".

وأشار إلى أن "حقل العمل والكفايات المطلوبة والمستوى تسهم في تحديد الوظيفة ومهماتها على صعيد المعرفة والمهارات والسلوكيات".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout