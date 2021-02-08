أكثر من 20 ألف فرصة عمل لمبرمجين لبنانيين عن بعد أو في أوروبا.. والرواتب باليورو أو الدولار

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أعلن الخبير الأوروبي - اللبناني في تحديث وتطوير التعليم والتعلم الدكتور بيار جدعون في بيان، "أن هناك أكثر من عشرين ألف فرصة عمل لمبرمجين لبنانيين مع أوروبا، انطلاقا من لبنان أو في أوروبا".

ونوه ب"أهمية الدور الكبير الذي لعبته جامعات لبنان، لا سيما رابطة جامعات لبنان في العمل على جودة التعليم والانفتاح الثقافي وتحضير مبرمجين كفوئين إلى سوق العمل، بالتنسيق مع الشركات اللبنانية الرائدة في تكنولوجيا المعلومات والاتصال التي خدمت العالم بأسره بجدية وجودة مميزة، وقال: "باسم هذه الكفايات المتعددة عند اللبنانيين، تتوجه اليوم شركات أوروبية إلى المبرمجين والمعلوماتيين اللبنانيين لتقييم المهتمين منهم وعرض فرصة عمل لكل من يتوافق أو تتوافق مع حاجات إحدى الوظائف لديها".

وشدد على "مجانية خطواته في عملية التوظيف والشفافية"، مؤكدا أن "آلية التوظيف سهلة جدا، وأن الوظائف هي وظائف بدوام كامل، وسيتم دفع الرواتب باليورو أو الدولار المحول حديثا".



ولفت إلى أن "اللبنانية أو اللبناني المهتم بفرص العمل يرسل سيرته الذاتية على عنوان بريدي الإلكلروني: jobs.pierregedeon@gmail.com تحت موضوع Object: Job opportunity. وبعد التحقق من جدية السيرة، يرسل إلى المرسلة أو المرسل عنوان موقع التقييم المربوط مباشرة بالشركات الأوروبية المهتمة بالمبرمجين والمعلوماتيين اللبنانيين. وبعدها، ستتصل الشركة الأوروبية المهتمة بالتقييم والسيرة الذاتية مباشرة بالمبرمج أو المحلل أو المعلوماتي اللبناني لمواصلة عملية التوظيف. وسيتفاوض المعلوماتي اللبناني على وظيفته وراتبه مباشرة مع صاحب العمل، لا من خلال أي طرف ثالث آخر".

وشرح أن "كل وظيفة رقمية في أوروبا تعتمد على ثلاثة أبعاد:

البعد الأول مبني على الكفايات العامة المطلوبة في تكنولوجيا المعلومات، وهي تشمل خمسة حقول عمل في تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وهي: التخطيط كتطوير خطة العمل أو تحليل البرمجيات وتصميمها، البناء كالبرمجة وهندسة النظم)، التشغيل كدعم المستخدم أو إدارة الأنظمة، التمكين كتوفير التعليم والتدريب ودراسة الحاجات، والإدارة كإدارة المخاطر وإدارة الجودة.

البعد الثاني يحدد الكفايات المطلوبة من أصل ال41 كفاية رقمية متفق عليها أوروبيا.

البعد الثالث يحدد المستوى المطلوب لكل كفاية".

وأشار إلى أن "حقل العمل والكفايات المطلوبة والمستوى تسهم في تحديد الوظيفة ومهماتها على صعيد المعرفة والمهارات والسلوكيات".