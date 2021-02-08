وداع جان عبيد في علما زغرتا

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اقيمت صلاة الجناز لراحة نفس النائب جان عبيد، في كنيسة مار يوحنا المعمدان في بلد علما في قضاء زغرتا، بمشاركة النائب جورج عطاالله ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، النائب علي درويش ممثلا الرئيس نجيب ميقاتي وكتلة “الوسط المستقل”، النائب زياد حواط، نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف وأفراد العائلة.

وترأس صلاة الجنازة رئيس اساقفة ابرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، مكلفا من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وعاونه كهنة البلدة.

بعد الانجيل، القى المطران سويف عظة استهلها بتعزية العائلة، وبلدة علما وزغرتا وطرابلس والوطن بإسم البطريرك الراعي. ونقل الى الجميع “تضامن البطريرك معهم في هذا الظرف الاليم والمصاب الكبير”.

واكد المطران سويف “التضامن بالصلاة مع العائلة ومع كل العالم ليبعد شر هذا الوباء عن الجميع”.

وتحدث عن جان عبيد “الانسان المميز، والوجه المشرق، والسياسي المحنك، الذي خدم الوطن في مختلف مراحل حياته”.

وختم مقدما التعازي بالراحل الى “جميع من احبه، لا سيما عائلته، وابناء بلدته، واهل طرابلس والشمال”.