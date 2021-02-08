بعد وفاة جان عبيد .. هكذا ردّت ليلى عبد اللطيف على منتقديها

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بعد الإنتقادات الساخرة التي تعرضت لها بسبب وفاة النائب والوزير السابق جان عبيد، عن عمر 82 عاماً، كونها كانت توقعت إنتخابه رئيساً للجمهورية وهو الأمر الذي لم يتحقق، ردت ليلى عبد اللطيف عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



ونشرت صورة كتبت فيها: "لو اصبت 99 مرة وأخطأت مرة واحدة لعاتبوك بالواحدة وتركوا الـ 99 هؤلاء هم البشر".



وبعدها نشرت صورة لعبيد نعته فيها، قائلةً:"رحم الله جان عبيد الإنسان والوزير وأسكنه قصور جنانه .. وإذا كان الموت علينا حق، فمن الحق عند الموت ان نخرس ونصمت ونترك حزن الفراق يأخذنا الى الجواب الكبير .. عندما يريدك الخالق الى جواره تترك كل المواقع وتسقط برحيلك كل التوقعات .. هذه هي ارادة الله ومن كان منكم فوق مشيئة الله .. فليتكلم اليوم او فليصمت امام حرمة الموت".