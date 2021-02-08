بري: بمزيد من الاسى نفقد قامة تشريعية وطنية

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نعى رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري وأعضاء المجلس النيابي النائب والوزير السابق الاستاذ جان عبيد. وجاء في بيان النعي:



"بمزيد من الاسى يفقد لبنان والمجلس النيابي قامة تشريعية وطنية نذرت نفسها حتى الرمق الاخير من حياتها عملا دؤوبا من أجل حفظ لبنان الوطن والرسالة، ولبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه، النائب والوزير السابق الاستاذ جان عبيد.



ان المجلس النيابي رئيسا واعضاء ازاء هذه الخسارة الكبيرة يتقدمون من أسرة الراحل ومن تكتل الوسط المستقل وسائر اللبنانيين بأحرّ التعازي سائلين الله ان يلهم ذويه ومحبيه عظيم الصبر والسلوان".