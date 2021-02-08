الرئيس عون تبلغ من السفير الالماني انتهاء عملية توضيب المستوعبات التي تحتوي على مواد مشتعلة وجهوزية نقلها الى المانيا

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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا مع سفير المانيا في لبنان اندرياس كيندل، المراحل التي قطعتها عملية توضيب المستوعبات الـ52 التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال، والتي عثر عليها في مرفأ بيروت بعد الانفجار الذي وقع في 4 آب الماضي والتي تولت الشركة الالمانية Combi Lift توضيبها.

وابلغ السفير الالماني الرئيس عون ان عملية التوضيب انتهت، واصبحت المستوعبات جاهزة للشحن بواسطة الشركة المعتمدة للتوضيب، لنقلها خارج لبنان. وطلب السفير كيندل تدخل رئيس الجمهورية لتحويل المبالغ المستحقة للشركة الالمانية بهدف فتح الاعتماد المستندي اللازم ليصار لاحقاً الى شحنها الى المانيا.

من جهة ثانية، اثار السفير الالماني جريمة اغتيال الناشط لقمان سليم، مطالباً بضرورة تأمين امن وسلامة زوجة الفقيد وافراد عائلته، شاكراً للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي تجاوبها في هذا المجال.

وفد ديوان المحاسبة

الى ذلك، عرض الرئيس عون مع وفد ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران، عمل الديوان في ما خص وضعية الحسابات العامة، لا سيما منها قطع الحساب وحساب المهمة المكلف بها الديوان، وذلك في اطار دراسة مشروع موازنة العام 2021. ووضع القاضي بدران والقضاة المعاونين الرئيس عون في اجواء العمل الذي يقومون به لانهاء دراسة الحسابات المالية ليصار الى الاستمرار بالمهمة المكلفين بها بأسرع وقت ممكن، خصوصاً في ظل التعبئة العامة والاقفال التام. كذلك، اطّلع الرئيس على بعض الملفات التي يتابعها الديوان.

وضم الوفد الى الرئيس بدران: المدعي العام لدى الديوان القاضي فوزي خميس، والقضاة: نيللي ابي يونس، رانيا اللقيس ونجوى خوري. وحضر اللقاء الوزير السابق سليم جريصاتي، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير.