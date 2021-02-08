كورونا لبنان .. 7 وفيات جديدة في هذه المستشفى!

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وزع مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي - النبطية، تقريره الأسبوعي، عن المستجدات حول فيروس كورونا، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.



وجاء في التقرير:

- عدد المرضى الذين دخلوا قسم الطوارىء للمتابعة: 164 حالة، بينهم 11 حالة أدخلوا الى غرف العناية الفائقة.

- عدد الحالات التي تم نقلها الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 11.

- 7حالات وفاة.

- عدد الحالات التي تعافت وغادرت المستشفى: 16 حالة.

- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الأسبوع الماضي: 902وفحصان، بينها 243 حالة إيجابية" و659 حالة سلبية.