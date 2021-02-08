كورونا لبنان .. 7 وفيات جديدة في هذه المستشفى!

A+
A-
وزع مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي - النبطية، تقريره الأسبوعي، عن المستجدات حول فيروس كورونا، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.
وجاء في التقرير:
- عدد المرضى الذين دخلوا قسم الطوارىء للمتابعة: 164 حالة، بينهم 11 حالة أدخلوا الى غرف العناية الفائقة.
- عدد الحالات التي تم نقلها الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 11.
- 7حالات وفاة.
- عدد الحالات التي تعافت وغادرت المستشفى: 16 حالة.
- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الأسبوع الماضي: 902وفحصان، بينها 243 حالة إيجابية" و659 حالة سلبية.