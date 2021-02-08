ما جديد الدعوى بحق رياض سلامة؟!

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أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” ان وكيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المحامي شوقي قازان تقدم صباح اليوم، بدفوع شكلية لدى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور في قصر العدل في بعبدا، وذلك في الدعوى المقدمة ضده بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة ومخالفة قرار إداري.



وكانت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قد إدعت على سلامة وعلى رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ وعلى صاحب شركة استيراد دولار وأحد الصيارفة، وأحالت الملف على القاضي منصور، على أن يحدد موعد الجلسة في وقت لاحق.