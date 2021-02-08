إليكم جديد التحقيق بإنفجار مرفأ بيروت

A + A -

يستأنف المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي فادي صوان يوم الخميس المقبل بإستدعائه قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي للاستماع اليه بصفة شاهد في القضية.

وفي معلومات صحافية ان صوان حدد الاسبوع المقبل جلسات تحقيق في الملف استدعى اليها المدعى عليهم رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والنائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس وكذلك رئيس جهاز امن الدولة اللواء طوني صليبا وموسى هزيمة .

كما سيستمع صوان الى افادة صاحب شركة شحن مصطفى بغدادي.

من جهة اخرى رد القاضي صوان اليوم طلبات تخلية سبيل الموقوفين في الملف الذين تقدموا بها بواسطة وكلائهم.