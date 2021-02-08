بيان صادر عن عائلة لقمان سليم .. ماذا جاء فيه؟!

A + A -

صدر عن عائلة لقمان سليم البيان الاتي:



"تتناقل بعض الوسائل والمنصات خبر غير دقيق مفاده أن عائلة لقمان سليم ترفض التعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية انطلاقاً من رغبة العائلة في اللجوء الى تحقيق دولي بموضوع الاغتيال.



يهم عائلة لقمان سليم أن تؤكد على تعاونها الكامل مع السلطات اللبنانية، قضاءً وشرطةً، وذلك منذ الساعات الأولى التي تلت اختفاء لقمان، وهي تعوّل على القضاء اللبناني وعلى القيمين على التحقيق لكشف المجرمين اللذين قرروا وخططوا ونفذوا وغطوا عملية الاغتيال، وبأسرع وقت ممكن، صوناً للعدالة واحقاقاً للحق واثباتاً لكون لبنان لم يصبح بعد بلد خارج عن سلطة القانون ولا تسود فيه الا شريعة الغاب.



وإن القول بتحقيق دولي يعني المطالبة بتحقيق يرقى بفاعليته وبمهنيته الى مستوى التحقيقات الدولية، لما يمثل اغتيال لقمان سليم من طعنٍ بمقدسات لبنان، العلم والفكر والحرية في التعبير والجرأة في المواقف. لقمان الذي لم يرغب يوماً الحصول على أي جنسية غير جنسيته اللبنانية، وقد حملها بفخر واعتزاز، وناضل من أجل قيام دولة يعتز فيها المواطن بالانتماء اليها.



وكل ما يخالف ذلك من أخبار توحي بشكل مباشر أو غير مباشر بأن عائلة لقمان سليم لا تتعاون مع التحقيق الذي تجريه الأجهزة الأمنية اللبنانية، لا أساس له من الصحة".