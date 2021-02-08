الحريري ينعي الرجل النبيل

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نعى الرئيس المُكلّف سعد الحريري النائب الراحل جان عبيد الذي توفي اليوم الإثنين، جراء إصابته بفيروس كورونا.

وكتب الحريري في تغريدةٍ على حسابه عبر "تويتر": "خسرنا اليوم جان عبيد، وخسر لبنان برحيله رجلاً نبيلاً أغنى الحياة السياسية ومنابرها بحكمته وثقافته وصدق وطنيته وكرم أخلاقه وحيويته في ابتكار الافكار التي تحمي لبنان والعيش المشترك".



وأضاف، "أحر التعازي القلبيه لزوجته وابنائه واخوانه ورفاق عمره ومسيرته، ولأبناء طرابلس التي أحبها وأحبته وعائلته الكبيرة في لبنان والعالم العربي".



وختم الحريري بالدعاء له، قائلاً: "نسأل الله لك الرحمة يا جان".