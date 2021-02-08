ارسلان: لاعطاء جدية بكشف ملابسات جريمة المرفأ النكراء بخباياها كافة

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غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان على حسابه عبر تويتر بالقول: “بالامس ظهرت زوجة الضابط المظلوم داوود فياض لتكشف عن عدد من المراسلات التي قام بها حول مخاطر وجود المواد المتفجرة في المرفأ رغم عدم وجود صلاحية للأمن العام في نقلها او تقرير مصيرها، وتم تجاهلها من المؤسسات المعنية مباشرة بهذا الموضوع ليظهر ذلك براءة داوود فياض الساطعة والمبنية على حقائق ملموسة”.

وأضاف: “ندعو القضاء المختص لوضع حد لهذه المظلومية التي اصبحت معيبة، وليبقى الموضوع والثقة قائمة بين القضاء والناس ولاعطاء جدية بكشف ملابسات هذه الجريمة النكراء بخباياها كافة”. والمبنية على حقائق ملموسة.

لذلك ندعو القضاء المختص لوضع حد لهذه المظلومية التي اصبحت معيبة، وليبقى الموضوع والثقة قائمة بين القضاء والناس ولاعطاء جدية بكشف ملابسات هذه الجريمة النكراء بخباياها كافة