living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الجيش السوري يدك الإرهابيين

8
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الوطن السورية : غرد النظام التركي بعيداً عن سرب اتفاقاته مع روسيا، فيما يخص منطقة «خفض التصعيد» في إدلب وجوارها، وخصوصاً ما يتعلق بطريق عام حلب- اللاذقية، أو ما يعرف بطريق «M4»، وراح يتبنى قراءات منفردة لمضمون «اتفاق موسكو» الموقع في الخامس من آذار الفائت، أو حتى «اتفاق سوتشي» العائد لمنتصف العام 2018.

 

وأفادت مصادر متطابقة أهلية وأخرى معارضة مقربة من جيش الاحتلال التركي لـ«الوطن»، بأن الأخير استكمل مبادرته بنصب كاميرات مراقبة حرارية على «M4» بإجراء جديد، وذلك بإقامة نقاط مراقبة ثابتة على طول الطريق، وكأنه المعني بحمايته منفرداً دون الرجوع إلى الضامن الروسي لاتفاقات «خفض التصعيد»، والتي تنص على خلاف ذلك، في مسعى للهيمنة على الطريق الدولي، وعلى المناطق التي تحوي نقاط مراقبة تركية جنوبي الطريق.


وأكدت المصادر أن جيش الاحتلال التركي، موّه على إنشاء نقطتين ثابتتين على «M4» في ريف إدلب الغربي عند مفرق بلدة بسنقول وقرب مدخل بلدة محمبل، ذات الموقع الإستراتيجي، بإغلاق مداخل ومخارج الأخيرة منذ فجر أمس، وسط استنفار عسكري في المنطقة بذريعة تمشيطها بحثاً عن قتلة الجندي التركي، الذي قضى بهجوم مسلح على محرس شمال الطريق الدولي قرب جسر عين الحمرا، بمنطقة أبو الزبير في 31 الشهر الماضي.


وأشارت المصادر، إلى أن جيش الاحتلال التركي يتذرع بالهجمات المتتالية على نقاط مراقبته، وعلى محارسه في محيط الطريق الدولي، لتثبيت نقاط حراسة دائمة على الطريق مباشرة، تغدو أمراً واقعاً للالتفاف على التفاهمات مع موسكو.


ولفتت إلى أن نقاط الحراسة التركية على الطريق الدولي مع نصب كاميرات المراقبة الحرارية، والتي جرى توسيع نقاط عملها لتصل بين مدينة أريحا وبلدة محمبل، على أن تصل إلى بلدة بداما غربي جسر الشغور لاحقاً، هي بديل لدوريات المراقبة الروسية التركية التي توقفت منذ أشهر بعد فشلها الذريع في حفظ أمن الطريق من هجمات الإرهابيين، وبذلك تغدو تركيا المتنفذ الوحيد بطول الطريق مستقبلاً، على أن تدعم محارسها بشرطة من الميليشيات الموالية لها في إدلب، والتي بدأت بتخريج دورات منها.


يأتي ذلك بعيد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الروسية أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب وعدد من المناطق بريفها نفذت 23 اعتداء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في وقت أكد فيه مصدر ميداني لـ«الوطن»، أن الجيش دك بصواريخه نقاط انتشار للإرهابيين في محيط قرية مجدليا بريف إدلب الشرقي، وقرية شنان بجبل الزاوية والبارة بريف إدلب الجنوبي، وذلك لخرقهم المتكرر لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة «خفض التصعيد».

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout