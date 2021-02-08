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عناوين الصحف ليوم الأثنين 8 شباط 2021

8
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الأخبار : هل تكسر «الصناعة» احتكار الاسمنت؟

خطوة واشنطن التالية في اليمن: العمل مع أبو ظبي لإخراج الرياض

البحر اللبناني .. قبرص تسرقنا أيضاً

 

 


الديار : أيـن ذهـبــت دولارات المودعـيـن في المصارف اللـبـنـانـية؟ هـل تـمّ استهلاكها؟
المصارف أخطأت في استثماراتها ويجب أن تتحمّلّ مسؤولياتها تجاه المودعين
الخروج مــن الأزمة واستعادة الـودائـع مُمــكن ضمن خّـــطـّة حكومية شاملـة

 

 

 

 

نداء الوطن : تراشق عون - بري يتصاعد... وصيغ تسووية "قيد الدرس"
بكركي "تنتفض": التدويل مقابل التعطيل!

 

 

 

 

اللواء : تراشق عنيف بين عون وبري.. والراعي لمؤتمر دولي حول «لبنان المنهار»
عودة السفير السعودي إلى بيروت... والألمان على خط التحقيق بقضية سليم

 

 

 

البناء : بايدن يجيب بنعم ولا على أسئلة حول الاتفاق النوويّ… وإلغاء التصنيف الإرهابيّ لأنصار الله
15 شباط بدء العدّ التنازلي لانطلاق المسار الحكوميّ... وامتحان تخفيض الإقفال اليوم / 6 شباط: احتفالات لـ«أمل»... و«القومي»: سقوط الأسرلة... و«التيار الحر» لمراجعة «التفاهم»

 

 

 

الجمهورية: إنقطعت الشعرة : بري يقصف العهد

عودة الى قطع الطرقات

 

 



النهار: المؤتمر الدولي ونزع السلاح ذروة مواقف بكركي

 

 

 

 

the daily star : Lebanon begins long road to gradually exit lockdown

 

 

 

 

l'orient le jour: Raï appelle à une conférence internationale pour refonder l’État libanais

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