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أسرار الصحف ليوم الأثنين 8 شباط 2021

8
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2021
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البناء : خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر دبلوماسية إن الجولة الخارجية للرئيس سعد الحريري سوف تفرض حضورها بعد عودته الى بيروت، حيث سيكون مسعى تشكيل الحكومة استحقاقاً تغلق معه هوامش المناورة في مقاربته أمام رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، حيث لبنان تحت مجهر متابعة خارجيّة لعدم تشكيل بؤرة تفجير تعطل المسارات التي ستشهدها المنطقة.


كواليس

قالت مصادر أوروبية إن العودة المعقدة الى الاتفاق النووي مستمرة وإن اكتفاء الرئيس الأميركي بالجواب بنعم ولا على أسئلة حول إلغاء العقوبات واشتراط وقف التخصيب يؤكد ذلك ولا ينفيه، بينما الإشارات الإيجابية مستمرة برفع تصنيف أنصار الله عن لوائح الإرهاب والإفراج عن قرض صندوق النقد لإيران الخاص بكورونا.

 

 

 

نداء الوطن : خفايا

عُلم أنّ مصرف لبنان سيعمد إلى حجز الأموال المحوّلة من المنظمات الدولية للنازحين بالدولار الأميركي، ليصار الى تسديدها للمستفيدين على أساس سعر صرف 6250 ليرة لبنانية، على غرار قرض البنك الدولي لمساعدة الأسر الأكثر فقراً.

 

تلقى مرجع روحي رسالة من مرجعية سياسية تعبر فيها عن استيائها من توجيهه السهام تجاهها وعدم مساندتها في المعركة التي تخوضها.

 

 



اللواء : أسرار

لغز
ساءت العلاقات الشخصية بين مرجع كبير ومسؤول غير مدني على خلفية إستحقاقات دستورية وشيكة، وما يتردد عن رصيد الثاني المتزايد في الأوساط الخارجية المعنية!


غمز
لوحظ أن رئيس تيار سياسي مُعتكف في منزله الريفي، وتقتصر إجتماعاته مع المعنيين بمناقشة شروطه المعروفة لتسهيل تأليف الحكومة الجديدة!


همس
تراهن أوساط غربية على نتائج زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى الرياض لتحقيق إنفراجات في أكثر من ملف في المنطقة وفي مقدمتها الوضع المعقد في لبنان!

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